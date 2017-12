Maryja prosi dziś: Spójrz w oczy Chrystusa z Manoppello

Do Katowic przybył rektor sanktuarium Świętego Oblicza o. Carmine Cucinelli. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w kościele Mariackim weźmie udział w Godzinie Łaski oraz w odpustowej Eucharystii o 18.00, której będzie przewodniczył abp Damian Zimoń. Kolejne spotkanie z kapucynem z Włoch - w niedzielę o 19.30.

- Z wielkim entuzjazmem przyjąłem ponowne zaproszenie do Polski - mówił o. Carmine przed podróżą. - Będę pierwszy raz w Katowicach, które są związane z Manoppello dzięki intronizacji Świętego Oblicza w grudniu 2015 r. w kościele Mariackim. Teraz dwa nasze miasta - Manoppello i Katowice - są sobie duchowo bliskie, ponieważ mają ten sam wizerunek i tę samą misję: umożliwiania wiernym kontemplacji tej Twarzy, która wyraża miłosierdzie i przyciąga dusze do Osoby Jezusa.

Kapucyn z Włoch podkreśla, że podróże do różnych miejsc na świecie, gdzie intronizowany jest Wizerunek z Manoppello, są dla niego radością i wielkim przeżyciem. - Zawsze jest też to dla mnie osobiście coś nowego, ważnego duchowo. Być może również jakieś ziarno, jakiś przykład dla innych parafii? Przyjazd do Katowic traktuję jako „wizytę duszpasterską” rektora sanktuarium w pierwszym mieście w Polsce, w którym odbyła się intronizacja Świętego Oblicza.

Sanktuarium w Manoppello wydaje periodyk na temat Świętego Oblicza. Znajdują się w nim informacje o miastach świata, w których intronizowano wizerunek; ostatnio w Libanie. Jest tam również mowa o Katowicach. O. Carmine zaznacza, że do Manoppello przybywa wielu pielgrzymów, także z Polski i z Katowic. Oczywiście wspomina o Ewie i Zbigniewie Paśko, dzięki którym Chrystus z Manoppello przywędrował do Polski. O historii dotarcia wizerunku Świętego Oblicza do Katowic można przeczytać TUTAJ.

Oto ramowy program wizyty ojca Carmine Cucinellego:

W kościele Mariackim (Katowice, plac bł. ks. Emila Szramka) - 9 i 10 grudnia

Piątek, 8 grudnia - 12.00-13.00 - nabożeństwo Godziny Łaski, a po nim nabożeństwo z uczczeniem Świętego Oblicza Pana Jezusa prowadzone przez o. Carmine oraz prelekcja na temat Chusty z Manoppello.

Niedziela, 10 grudnia - na Mszach św. o 8.00, 10.00, 11.30 i 13.00 o. Carmine wygłosi homilie. O 19.30 kapucyn podczas specjalnej prezentacji opowie o historii chusty z wizerunkiem Oblicza Pana Jezusa, o jej związku z Całunem Turyńskim i znaczeniu jako relikwii dla całego chrześcijaństwa oraz o szerzeniu się kultu Świętego Oblicza w świecie. Będzie to wykład z projekcją przeźroczy, filmu i możliwością zadawania pytań.

W programie pobytu ojca Carmine w Polsce (który potrwa do 13 grudnia) jest m.in. wizyta w Krakowie, gdzie 9 grudnia o 16.00 rektor sanktuarium w Manoppello wygłosi konferencję o Świętym Obliczu w Centrum Jana Pawła II w sali wystawy o Całunie Turyńskim.

