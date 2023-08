Ks. prof. Jerzy Szymik tegorocznym laureatem nagrody Lux ex Silesia  

Ks. prof. Jerzy Szymik to dwudziesty dziewiąty laureat Lux ex Silesia, teolog i poeta, profesor zwyczajny Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Urodził się 3 kwietnia 1953 w Pszowie. – Miałem niebywale szczęśliwe dzieciństwo. Zawdzięczam je osobom, które tu z nami są. Potencjał, który się we mnie uaktywnił i wciąż się realizuje, był w moich przodkach. Kto wie, czy nie w stopniu potężniejszym? – mówił w czasie jednego ze spotkań z czytelnikami.

Święcenia kapłańskie przyjął 2 kwietnia 1979 z rąk bpa Herberta Bednorza w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Był wikarym w parafii Ducha Świętego w Siemianowicach Śl.-Bytkowie i w parafii Wniebowzięcia NMP w Chorzowie-Batorym. W latach 1991-2001 wykładał w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach (wówczas filia Papieskiej Akademii Teologicznej).

W latach 1986-2008 był związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Od 1991 pracował jako asystent, a następnie adiunkt (1993-2000) w II Katedrze Teologii Dogmatycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Później został kierownikiem wspomnianej katedry, przekształconej w Katedrę Chrystologii (1997-2005). Od 2005 był pracownikiem Zakładu Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Ks. Jerzy Szymik od lat współpracuje z redakcją „Gościa Niedzielnego” i Radia eM. Jest autorem przeszło licznych książek naukowych, poetyckich, eseistycznych. Jest laureatem nagrody głównej Stowarzyszenia Wydawców Katolickich "Złoty Feniks" za całość dorobku naukowego i artystycznego. Specjalizuje się w chrystologii, metodologii teologii, teologii kultury oraz teologii kard. Josepha Ratzingera /Benedykta XVI. Szerokie grono zna jego twórczość poetycką. – Poezja polega na tym, że jeśli coś można powiedzieć krócej niż dłużej, to się to robi krócej – mówił w czasie spotkania z czytelnikami w auli Wydziału Teologicznego UŚ. – Dzieło Ratzingera jest ogromne, ale ono w żadnym wypadku nie jest rozwlekłe. I to jest właśnie poetyckie. Poezja jest bowiem umiejętnością skrótu. Ratzinger nie był poetą, ale w jego tekstach wplecionych jest wiele różnych "majstersztyków". To nie jest suchy, teologiczny żargon. On często wchodzi w jakieś relacje obyczajowe – wyjaśniał.

– Mam wielką radość i zaszczyt ogłosić, że w tym roku idąc za wskazaniem kapituły tejże nagrody, zostaje ona przyznana ks. prof. Jerzemu Szymikowi. Człowiek, chrześcijanin, ksiądz, naukowiec, teolog, poeta, jeden z najjaśniejszych promyków wielkiego Lux ex Silesia. Księdzu profesorowi już teraz serdecznie gratuluję, dziękuję, że zechciał przyjąć tę nagrodę. Jej wręczenie nastąpi w drugą niedzielę października w czasie Mszy św. sprawowanej przy okazji Międzyuczelnianej Inauguracji Roku Akademickiego – ogłosił w uroczystość św. Jacka abp Adrian Galbas, metropolita katowicki.

Nazwa nagrody nawiązuje do dominikanów św. Jacka i bł. Czesława Odrowążów, o których mówiono w Krakowie "Ex Silesia Lux" – Światło ze Śląska.

Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się m.in. językoznawca Irena Bajerowa, kompozytorzy Henryk Mikołaj Górecki i Wojciech Kilar, lekarze Kornel Gibiński, Franciszek Kokot i Władysław Nasiłowski i trener piłkarski Antoni Piechniczek (ubiegłoroczny laureat).

Więcej w numerze 34. katowickiego dodatku "Gościa Niedzielnego".