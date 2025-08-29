Bp Andrzej Przybylski nowym metropolitą katowickim

Publikujemy komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce:



Ojciec Święty Leon XIV:

mianował arcybiskupem metropolitą katowickim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej Andrzeja PRZYBYLSKIEGO.

abp Antonio Guido Filipazzi

Nuncjusz Apostolski

Warszawa, 29 sierpnia 2025 roku.



Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce odczytał bp Marek Szkudło w kaplicy Kurii Metropolitalnej w Katowicach.

Bp Andrzej Przybylski ma 60 lat i jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. W 2017 roku został biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej. W Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji Duchowieństwa, Komisji Wychowania Katolickiego, Rady ds. Społecznych. Pełni też funkcję delegata KEP ds. powołań oraz ds. duszpasterstwa nauczycieli i wychowawców. Wcześniej, przez pięć lat był również delegatem KEP ds. ruchu Odnowy w Duchu Świętym. Jego dewizą biskupią są słowa „In Christo” (W Chrystusie). Będzie ósmym biskupem katowickim.

Poniżej publikujemy biogram bp. Andrzeja Przybylskiego.

Bp Andrzej Przybylski urodził się 26 listopada 1964 roku w Łowiczu. Jego rodzicami byli Aleksander i Helena Przybylscy. Ma dwie siostry i brata. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Po maturze rozpoczął studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, gdzie uzyskał tytuł magistra pedagogiki. W 1988 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Częstochowskiej w Krakowie. Studia filozoficzno-teologiczne zakończył tytułem magistra w zakresie teologii dogmatycznej. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk metropolity częstochowskiego abp. Stanisława Nowaka 30 maja 1993 roku. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii św. Franciszka z Asyżu w Częstochowie. W 1994 został mianowany osobistym sekretarzem i kapelanem metropolity częstochowskiego abp. Stanisława Nowaka. Obowiązki te łączył z obowiązkami administratora Domu Biskupiego, duszpasterza w kościele rektorskim Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie, korespondenta Katolickiej Agencji Informacyjnej oraz dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Młodych Kurii Metropolitalnej i asystenta diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W 1998 roku otrzymał nominację na diecezjalnego duszpasterza akademickiego. Pełnił tę funkcję przez 10 lat. W 2004 roku został proboszczem pierwszej w Polsce Personalnej Parafii Akademickiej pw. Św. Ireneusza Biskupa i Męczennika w Częstochowie i zbudował samodzielny ośrodek duszpasterski z kościołem akademickim w miasteczku studenckim.

Jako duszpasterz akademicki kontynuował studia z zakresu nauk humanistycznych i w 2006 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na podstawie pracy doktorskiej na temat: „Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein”, napisanej pod kierunkiem promotora Ks. Prof. Jerzego Bagrowicza. W 2006 roku rozpoczął pracę wykładowcy pedagogiki w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej oraz Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie. Został też zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Pedagogicznym Akademii Jana Długosza w Częstochowie.

19 czerwca 2008 roku został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie. Funkcję tę pełnił do 2015 r. Wtedy to abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, mianował go proboszczem parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu. Od 2016 roku pełnił również funkcję dziekana dekanatu Świętych Piotra i Pawła w Zawierciu.

20 maja 2017 roku, na mocy nominacji Ojca Świętego Franciszka, został ogłoszony biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej, ze stolicą tytularną Hortanum. Święcenia biskupie przyjął w archikatedrze częstochowskiej, w dniu 24 czerwca 2017 roku, z rąk abpa Wacława Depo. Współkonsekratorami byli abp Salvatore Pennacchio – nuncjusz apostolski w Polsce oraz abp Stanisław Nowak – metropolita senior archidiecezji częstochowskiej. Jego dewizą biskupią są słowa „In Christo”.

W Konferencji Episkopatu Polski bp Andrzej Przybylski jest członkiem Komisji Duchowieństwa, Komisji Wychowania Katolickiego, Rady ds. Społecznych. Pełni też funkcję delegata KEP ds. powołań oraz ds. duszpasterstwa nauczycieli i wychowawców. Wcześniej, przez pięć lat był również delegatem KEP ds. ruchu Odnowy w Duchu Świętym.

Jest autorem kilku książek, m.in. „Wspólnota wiary i działania. Podręcznik KSM”, „Gadu-gadu z księdzem”, „Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein”, „Zamieszkana samotność św. Karola de Foucauld”, „Wybrani pomimo zdrady”. Jest stałym publicystą Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Opublikował wiele artykułów w różnych czasopismach