Rybnik. Bistro, w którym pracują niepełnosprawni, ma już 5 lat  

Bistro z Ikrą od końca kwietnia 2018 roku oferuje proste, domowe obiady w przystępnych cenach - na miejscu, w Rybniku-Niedobczycach, lub z dostawą do domu.

Prowadzi je Spółdzielnia Socjalna "Z Ikrą", powołana 2017 roku przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz miasto Rybnik.

- Nasi podopieczni, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, potrzebują pracy. Z uwagi na fakt, iż rynek pracy nie oferuje zbyt wiele dla osób z niepełnosprawnościami, postanowiliśmy sami te miejsca stworzyć - wspomina początki spółdzielni Lidia Moc, Prezes PSONI Koło w Rybniku. - Mieliśmy na początku mnóstwo wątpliwości: lokal zaproponowany przez Miasto znajduje się w dość odległej od centrum dzielnicy Rybnika, w której dodatkowo występują problemy społeczne, baliśmy się też, czy klienci w ogóle do nas trafią. Do tego nie mieliśmy absolutnie żadnego doświadczenia w branży gastronomicznej, a trzon naszego zespołu miały stanowić osoby w niepełnosprawnościami. Gdy już się rozkręciliśmy - a dużo zawdzięczamy Stowarzyszeniu CRIS - przyszła pandemia. Jednak dzięki tarczy antykryzysowej, obniżeniu czynszu do 1 złotówki czy częściowemu zwolnieniu ze składek oraz - przede wszystkim - naszym klientom, którzy nie przestali u nas zamawiać posiłków, przetrwaliśmy i działamy do dziś - opowiada L. Moc.

W pierwszym okresie działalności Spółdzielnia Socjalna "Z Ikrą" objęta była wsparciem przez Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, prowadzony przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS. Jej pracownicy i zarząd objęci zostali wsparciem szkoleniowym i doradczym, Spółdzielnia otrzymała też kilkukrotnie dotacje na utworzenie miejsc pracy oraz wsparcie pomostowe w pierwszym półroczu działalności.

Bistro "Z Ikrą" zasłynęło też na arenie międzynarodowej, gdy w 2021 roku jako pierwsze wprowadziło do obrotu wielorazowe kaucjonowane naczynia na posiłki na wynos - jako pilotaż niemieckiego rozwiązania, podpatrzonego przez Rybnik dzięki udziałowi w projekcie StratKIT i StratKIT+ (Interreg Region Państw Morza Bałtyckiego). W ten sposób Bistro przyczynia się do zmniejszenia ilości jednorazowych pojemników używanych przez rybnickich gastronomów. W ślady Bistra z Ikrą idą już kolejne rybnickie podmioty, a rozwiązanie zostało docenione m.in. w konkursach Eko Miasto czy Innowacje w polityce.

- Staramy się cały czas rozwijać, oprócz codziennych obiadów organizujemy imprezy rodzinne w lokalu oraz cateringi okolicznościowe. Obsługujemy szkolenia i konferencje. Jesteśmy bardzo wdzięczni za zaufanie, jakim nas obdarzają nasi goście - mówi Piotr Puchała, menadżer i "twarz" Bistra z Ikrą. - Z okazji 5-lecia działalności organizujemy szereg wydarzeń: gościliśmy naszych przyjaciół na uroczystym obiedzie, a 15 maja w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rybniku organizujemy konferencję poświęconą naszej Spółdzielni, na którą już teraz serdecznie zapraszamy - dodaje.