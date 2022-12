Katowice. Po raz kolejny Spodek stanie sie Betlejem  

29 grudnia widzowie, odbiorcy mediów społecznościowych oraz artyści wspólnie spotkają się w katowickim Spodku, by wzmocnić się nawzajem nadzieją i radością, które niesie ze sobą cud Bożego Narodzenia. By tymi pięknymi emocjami podzielić się z innymi.

W pierwszej części koncertu widzowie usłyszą utwory, w tym kilka premierowych, które nie są typowymi pieśniami bożonarodzeniowymi. – Niosą one jednak ze sobą wartości, jakie stanowią istotę Bożego Narodzenia – tę, jaka dzisiaj często zanika i zatraca się pod coraz grubszą warstwą jarmarcznych świecidełek. Epicentrum świąt stanowi miłość. Czujemy ją na przykład wówczas, gdy wspieramy potrzebujących, albo gdy do nas ktoś wyciąga dłoń. Jesteśmy szczęśliwymi ludźmi, jeśli bliscy nas kochają, a my możemy odwzajemniać ich uczucie. Potencjał miłości istnieje zarówno w rzeczach wielkich, jak i w drobnych gestach. Miłość nie jest „stanem wyjątkowym”, choć wyjątkowo dobrze wpływa na stan naszego ducha – mówi Adam Guzdek, pomysłodawca i organizator cyklu Betlejem w Polsce.

Piosenki i pieśni, które mówią o cudzie miłości, wykonają - pod artystycznym przewodnictwem Adama Szewczyka – Beata Bednarz, Gabi Gąsior, Magda Anioł, Marta Król, Beata Przybytek, Agnieszka Twardowska, Iza Szafrańska, Marek Piekarczyk, Janusz Radek, Rafał Siwek, Mietek Szcześniak, Adam Krylik, Arkadio i DeocentriCity. Wokaliści zaśpiewają utwory przy akompaniamencie zespołu muzycznego Pawła Tomaszewskiego.

Na scenie wystąpią również aktorzy Teatru EXIT – Asia Sych, Natalia Lewandowska i Marcin Konik. Tę teatralną grupę, którą współtworzą osoby z dysfunkcjami psychicznymi i fizycznymi, od lat prowadzi Maciek Sikorski; w tym roku jest on także autorem koncepcji wizualnej oprawy całego wydarzenia. Artyści podczas koncertu dadzą wyraz temu, że nie tylko otrzymują miłość, ale przede wszystkim dzielą się nią z innymi.

Pomimo tego jednak, że wszędzie i zawsze można znaleźć miejsce i czas dobry dla miłości, to zawsze pozostaje ona cudem – czymś niewyjaśnionym i niepojętym. Bezgranicznie pięknym. Narodzenie Boga i Święta Bożego Narodzenia pozwalają nam poczuć ten cud miłości w szczególny sposób. Grudniowy koncert uświadomi jego odbiorcom, w jak różnych formach można dzielić się tym uczuciem i w jak wielu odcieniach możemy go doświadczać.

– Z pewnością jednak miłość rozumiana jako miłosierdzie jest wartością szczególną. To współodczuwanie z drugim człowiekiem; to empatia, która jednak musi wyrażać się w działaniu. Betlejem w Polsce nigdy nie zapomina o tej powinności: w tym roku wspieramy podopiecznych hospicjów. Będziemy to czynić totum cor – z całego serca, z autentyczną miłością – dodaje Adam Guzdek.

Z wielkim sercem także uczestnicy widowiska zaśpiewają wspólnie polskie pieśni bożonarodzeniowe, na które przyjdzie czas – jak co roku – w drugiej części wydarzenia, znacznie dłuższej niż zazwyczaj.

– Doświadczenie poprzednich edycji Betlejem w Polsce uczy, że Polacy chcą wspólnie kolędować; że daje im to wielką radość i poczucie bycia wspólnotą. W Katowicach zaśpiewamy razem wiele polskich kolęd. Z cudownie otwartym sercem i z kolędą na ustach wrócimy potem do naszych domów, jednak duchowo nie opuścimy betlejemskiej wspólnoty. Mamy wielką nadzieję, że dołączycie do niej i z nią już całym sercem pozostaniecie. Wówczas Cud Miłości spełni się także w Polsce – tu, w Katowicach – mówi Adam Guzdek, zachęcając do udziału w koncercie.

