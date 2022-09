Gerard Cieślik stanął przed Stadionem Śląskim  

Mierząca 170 centymetrów rzeźba przedstawia stojącego z założonymi rękami Gerarda Cieślika, opierającego lewą nogę na piłce. Wybitny chorzowianin ubrany jest w koszulkę reprezentacji Polski z pamiętnego meczu z ZSRR z 20 października 1957 roku.

Pomnik został wykonany z brązu, waży ponad 160 kilogramów , a za jego wykonanie odpowiada firma Netgraf z Krakowa. Rzeźba stanęła na kamiennym cokole, a całość zwieńczono pamiątkową tablicą.

Prezes Stadionu Śląskiego Jan Widera podczas przemówienia podkreślił zasługi Gerarda Cieślika dla Stadionu Śląskiego. - Gerard Cieślik to zasłużona postać dla polskiej piłki nożnej oraz przede wszystkim dla Chorzowa. Wszyscy pamiętamy go jako strzelca dwóch bramek przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Dla polskich kibiców rywalizacja z ZSRR zawsze była czymś więcej niż tylko sportem. Miała ogromne znaczenie symboliczne. Dzięki temu zwycięstwu zapisał się na stałe w historii Stadionu Śląskiego. Pokolenia przemijają, a pamięć o tym wydarzeniu nie zanika. To dzięki Gerardowi Cieślikowi rozpoczęła się piękna historia tego legendarnego obiektu, która trwa do dzisiaj - powiedział.

Łez wzruszenia nie krył Jan Cieślik, syn Gerarda. - Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania pomnika. Pomnik stoi w miejscu szczególnym, przed największym stadionem na Śląsku, na którym tata grał i zdobywał bramki. Tak jak w pamiętnym meczu ze Związkiem Radzieckim. Uważam, że lokalizacja jest idealna i jest to dla mnie duże wydarzenie. Jestem dumny, że po 63 latach od zakończenia kariery tyle ludzi go pamięta. Śląsk zawsze był dla niego domem - mówił.

Wśród gości, którzy przyszli na to wydarzenie można było zobaczyć legendy Ruchu Chorzów: Edwarda Lorensa, Eugeniusza Lercha oraz Jana Rudnowa. Nie zabrakło także delegacji zawodników pierwszej drużyny „Niebieskich” na czele z Tomaszem Foszmańczykiem, Łukaszem Janoszką i Konradem Kasolikiem.

- Gerard Cieślik to ikona śląskiej i polskiej piłki. Mistrz i reprezentant Polski, olimpijczyk, przykład do naśladowania dla młodych pokoleń piłkarzy - mówił marszałek Jakub Chełstowski. - Do dzisiaj wspominamy jego dwa gole strzelone na Stadionie Śląskim reprezentacji Związku Radzieckiego w 1957 roku i historyczne zwycięstwo przy ogłuszającym dopingu ponad stu tysięcy kibiców. Wierny klubowym barwom, skromny człowiek o wielkim talencie - dodał.

Na Stadionie Śląskim pojawiła się również grupa 170 dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Chorzowie, której patronem jest Gerard Cieślik. Najmłodsi wysłuchali ciekawych opowieści o życiu wybitnego zawodnika Ruchu Chorzów oraz zobaczyli od środka, jak prezentuje się legendarny Kocioł Czarownic.

Gerard Cieślik urodził się 29 kwietnia 1927 roku we wsi Hajduki Wielkie (obecny Chorzów). Był 45-krotnym reprezentantem Polski w piłce nożnej, dla której zdobył 27 bramek. Strzelił 2 gole w pamiętnym meczu przeciwko ZSRR (2-1) rozegranym 20 października 1957 roku na Stadionie Śląskim. Prawie całą karierę klubową związany był z Ruchem Chorzów, z którym zdobył trzy tytuły Mistrza Polski (1951, 1952, 1953 r.) oraz Puchar Polski (1951 r.). W barwach Ruchu wystąpił 237 meczach i zdobył 168 goli. Dwa razy sięgał po koronę króla strzelców piłkarskiej I ligi (1952, 1953 r.). Zmarł 3 listopada 2013 roku w Chorzowie w wieku 86 lat.