Pobiegli spod "Wujka" w Katowicach do Warszawy  

16 osób ruszyło 13 września biegiem w liczącą ok. 300 km trasę spod kopalni Wujek w Katowicach do grobu ks. Popiełuszki w Warszawie. To XVII Bieg Pamięci ku czci męczenników stanu wojennego.

Uczestnicy pielgrzymki biegowej w środę 14 września mają dotrzeć do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy kościele pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie.

Bieg ma formę sztafety z udziałem 16 osób. Liczącą ok. 300 km trasę z Katowic do Warszawy uczestnicy pokonają etapami w parach, zmieniając się co 5 km . Ostatni odcinek, od Janek do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, przebiegną w zwartej grupie.

We środę po południu w Jankach do biegaczy dołączy także grupa rowerzystów z Radomia i Warszawy, która razem z nimi pokona trasę do pl. Wilsona w Warszawie. Tam dołączy kolejna grupa rowerzystów, z Warmii. Wszyscy wspólnie pokonają ostatni odcinek do grobu ks. Popiełuszki. Zakończenie biegu zaplanowano na 17.15, później odbędzie się msza w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie.

Pomysłodawcą biegu i jego organizatorem jest Marian Gruszka z Knurowa, który w latach 1979-1980 był pracownikiem kopalni Wujek. Głównym partnerem pielgrzymki jest Polska Grupa Górnicza, a organizatorami: Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, Społeczny Komitet Pamięci Górników KWK Wujek Poległych 16 grudnia 1981 r., NSZZ „Solidarność” i Stowarzyszenie „Moja Gmina Nasz Powiat” z Knurowa. Wydarzenie współorganizują: gmina Knurów, katowicki oddział IPN i Akcja Katolicka.

Wśród patronów wydarzenia znaleźli się m.in. metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, szef „S” Piotr Duda, prezes IPN Karol Nawrocki.

Przed wyruszeniem w trasę biegacze oraz organizatorzy wydarzenia uczestniczyli w Mszy w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, później złożyli kwiaty przy pomniku św. Jana Pawła II i przeszli pod pomnik-krzyż przy kopalni "Wujek", gdzie oddali hołd dziewięciu górnikom, zastrzelonym przez zomowców na początku stanu wojennego.

Za upamiętnienie ofiar stanu wojennego dziękował organizatorom i uczestnikom biegu premier Mateusz Morawiecki w liście odczytanym przez wojewodę śląskiego Jarosława Wieczorka. „To na nich bowiem, na ich ofierze, odwadze, niezłomności, ufundowana jest nasza wolna Ojczyzna” - wskazał premier Morawiecki i dodał, że pamięć o osobach, które oddały życie za wolność to „nasz podstawowy obowiązek, który z dumą chcemy wypełniać”.

Szef rządu przypomniał, że niedawno obchodzona była kolejna rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych, „które rozpoczęły jeden z najlepszych okresów naszych najnowszych dziejów”. „Czas nadziei, braterstwa, wzajemnego zaufania, dał nam siłę na kolejne lata” - wskazał premier i dodał, że tamte dokonania okazały się sukcesem mimo stanu wojennego.