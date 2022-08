Antoni Piechniczek otrzyma nagrodę Lux ex Silesia  

Wybitny trener Antoni Piechniczek, z którym reprezentacja Polski w piłce nożnej w latach 80. XX w. osiągnęła sukcesy na mistrzostwach świata, otrzyma nagrodę arcybiskupa katowickiego Lux ex Silesia.

Nazwisko laureata ogłosił 17 sierpnia w katedrze w Katowicach arcybiskup katowicki Wiktor Skworc. Zrobił to na zakończenie Mszy św. w uroczystość św. Jacka, patrona archidiecezji. Podkreślił, że A. Piechniczek jest pierwszym sportowcem w gronie wyróżnionych.

Przypomniał, że A. Piechniczek urodził się 80 lat temu w Chorzowie. - Przeszedł wszystkie szczeble kariery sportowej - od maleńkiego kibica po piłkarza, przez trenera po selekcjonera. 40 lat temu jako selekcjoner doprowadził polską drużynę na Mistrzostwach Świata do trzeciego miejsca - powiedział. - Sukcesów pan Antoni ma wiele. Poza tym cieszy się dobrą opinią, szlachetny człowiek. Mieszka aktualnie w Wiśle - dodał arcybiskup.

Gdy A. Piechniczek otrzymał informację o wyróżnieniu, napisał w liście do arcybiskupa katowickiego: "Z pokorą i wewnętrzną radością przyjąłem rekomendację kapituły i przychylność jego Ekscelencji w nadaniu tytułu Lux ex Silesia mojej skromnej osobie. Czuję się niezwykle zaszczycony tym wyróżnieniem. Kultura fizyczna, a piłka nożna szczególnie, odgrywały w życiu społecznym Śląska olbrzymią rolę. Miałem to szczęście, że urodziłem się w Hajdukach Wielkich w środowisku Maryjnym i w rodzinie współzałożycieli klubu Ruch Chorzów. Pod przewodnictwem Ducha Świętego było mi łatwiej obrać drogę piłkarza i trenera. Dziękuję serdecznie za wyróżnienie".

Nagroda Lux ex Silesia (czyli Światło ze Śląska) zostanie wręczona w czasie październikowej, międzyuczelnianej inauguracji roku akademickiego w katedrze w Katowicach.

Antoni Piechniczek urodził się w 1942 r. w Chorzowie. Zaczynał grać w piłkę w Zrywie Chorzów, później grał w Naprzodzie Lipiny, Legii Warszawa, Ruchu Chorzów i francuskim Chateauroux. W 1964 r. zdobył z Legią Puchar Polski, a w 1968 r. - mistrzostwo Polski z Ruchem Chorzów. Rozegrał trzy mecze w reprezentacji Polski. Grał w pomocy i na prawej obronie.

Jeszcze większe sukcesy odniósł jako trener. Dwukrotnie wprowadził piłkarską reprezentację Polski na Mistrzostwa Świata - w 1982 r. w Hiszpanii i w 1986 r. w Meksyku. W Hiszpanii prowadzona przez niego drużyna zdobyła III miejsce, a w Meksyku weszła do 1/8 finału.