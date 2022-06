W homilii abp Galbas wyraził nadzieję, że uczestnicy WUF11 będą się czuli w Katowicach dobrze i że spotkanie będzie łączyło. - Cieszę się z tej konferencji. Sam jestem człowiekiem miasta. Całe swoje życie spędziłem w miastach. Czasem były to wielotysięczne aglomeracje jak mój rodzinny Bytom, potem Warszawa, Łódź, Poznań, Lublin, czasem mniejsze jak Ełk. Kocham atmosferę miasta; jego hałas, pęd, szybkie wielobarwne życie. Od kilku miesięcy mieszkam w Katowicach, mieście, które polubiłem od razu. Mieście, które ma serce i duszę. Cieszę się, że to miasto jest gościem międzynarodowej konferencji o miastach – powiedział abp Galbas.

Arcybiskup podkreślił, że na ziemi nie ma idealnych miast. Z uznaniem mówił o staraniach, związanych z polepszeniem jakości życia w mieście poprzez dbanie o czyste powietrze, segregację śmieci, dobrą infrastrukturę, niskie bezrobocie, skuteczną i sprawną komunikację i jak najlepsze tereny rekreacyjne. - To wszystko jest ważne i ułatwia życie. Przede wszystkim jednak chcemy dbać o siebie, o wzajemne relacje, chcemy umieć się szanować i cieszyć wzajemną obecnością w odmienności i niepowtarzalności każdego – podkreślił.

Ewangelia miasta

W swoim rozważaniu nawiązał do adhortacji „Evangelii gaudium” papieża Franciszka, przywołując fragmenty dotyczące zadań, które Kościół ma do spełnienia w mieście. Papieskie nauczanie w tej kwestii nazwał „ewangelią dla miasta”.

- Franciszek mówi, że Bóg mieszka w mieście. Jest w domach, na ulicach i placach. Przede wszystkim jednak mieszka w ludziach, którzy w Nim szukają oparcia i sensu swego życia, a także w tych, którzy troszczą się o solidarność, braterstwo, wspólne dobro, prawdę i sprawiedliwość. Kościół nie ma więc tej bożej obecności tworzyć, bo ona już istnieje. Zadaniem Kościoła jest ją odkrywać i odsłaniać – zaznaczył abp Galbas.

Przedstawiając tezy nauki papieża w kwestii miasta, abp koadiutor zaznaczył, że religijność miasta jest „wieloimienna” i wyraża się ona „w różnych stylach życia, w zwyczajach związanych z poczuciem czasu, terytorium oraz relacji”. - Kościół powinien docierać do mieszkańców ze Słowem Bożym, a równocześnie być promotorem dialogu i jest wezwany do tego, by „uczyć tego jak się wzajemnie słyszeć, słuchać i wysłuchać, ale także jak mówić z szacunkiem, by niczyjego głosu nie zlekceważyć” – przekonywał.

Abp Galbas zwrócił też uwagę, że „Kościół musi dostrzegać tych, którzy każdego dnia stawiają sobie nie tylko pytanie o to, jak żyć w mieście, ale jak w nim przeżyć”. – Jest coś przerażającego w tym, że tak bardzo dbamy o to, by w miastach nie było śmieci, by była czysta woda i czyste powietrze. I to jest oczywiście słuszne. Ale jednocześnie nie możemy zamykać oczu na to jak wielu ludzi czuje się w miastach jak śmieci; niepotrzebni i bez znaczenia - podkreślił abp Galbas.

Gości WUF11 zaprosił do zwiedzania Katowic i świątyń w tym mieście. Zwrócił uwagę na katedrę Chrystusa Króla oraz kościół Zmartwychwstania Pańskiego należący do parafii ewangelicko-augsburskiej. W imieniu Stolicy Apostolskiej życzył uczestnikom WUF11 mądrości i pokory. - Dzięki tym dwom darom możemy razem budować nasze miasta i wspólnie starać się, by były lepsze. Jak najlepsze – przekonywał.

Zaapelował też o modlitwę za Ukrainę. – Patrzymy na zrujnowane tamtejsze miasta (…) Módlmy się o to, by jak najszybciej skończył się ten koszmar. By ludzie mogli tam odbudować swoje miasta i swoje życie – zwrócił się do uczestników liturgii.

Delegacja Stolicy Apostolskiej

Abp Galbas jest przewodniczącym delegacji Stolicy Apostolskiej, która na Forum uczestniczy jako obserwator. Pozostałymi członkami zostali mianowani ks. Witold Kania, wykładowca na Wydziale Teologicznym w Katowicach, reprezentujący już Watykan na konferencji klimatycznej COP 24 oraz Magdalena Noszczyk ze Światowego Ruch Katolików na rzecz środowiska i Kasper Jakubowski prezes Fundacji Dzieci w naturę, architekt krajobrazu, współpracujący z chrześcijańskim ekologami. - Po Forum spodziewamy się wymiany doświadczeń z różnych stron świata, szczególnie tych, których dotykają już skutki zmian klimatu i tych, które starają się odbudować po klęskach ekologicznych i konfliktach zbrojnych, które doprowadziły do zniszczenia infrastruktury i relacji międzyludzkich – mówi Magdalena Noszczyk.

Z podobnymi nadziejami podchodzi do wydarzenia Kasper Jakubowski. - Chciałbym poznać dobre praktyki z różnych miast, nie tylko europejskich w zakresie odbudowy środowiska przyrodniczego w miastach e edukacji ekologicznej i jak aktywizuje się mieszkańców do takich pro przyrodniczych działań. Liczę na wymianę doświadczeń i na badania naukowe pokazujące twarde dane, dlaczego warto w miastach tę przyrodę odnawiać – podkreśla.

– Główny temat Światowego Forum [Miejskiego], który zawiera się w pytaniu: „jak uczynić miasta lepszymi do życia” jest dla Kościoła bardzo interesujący – stwierdził abp Galbas. - Kościół zainteresowany jest przede wszystkim realizacją swojej misji, a więc skutecznym głoszeniem Ewangelii także w miastach – dodał.

Światowe Forum Miejskie w Katowicach odbywa się w dniach od 26-30 czerwca.