Bądźcie w służbie wartości  

W czasie homilii na Mszy św. w katowickiej katedrze arcybiskup Wiktor Skworc przypomniał krótko historię Policji Województwa Śląskiego. Powstała na mocy rozporządzenia wojewody śląskiego Józefa Rymera z dnia 17 czerwca 1922 roku.

Męstwo policjantów

- Policja ta istniała aż do wybuchu II wojny światowej jako organ bezpieczeństwa i porządku publicznego. Śląski epizod wojny obronnej 1939 roku dla funkcjonariuszy Policji Województwa Śląskiego był czasem największej próby, czasem egzaminu z patriotyzmu, odwagi i wojskowej dyscypliny. Śląscy policjanci bronili mężnie, czasem zastępując żołnierzy, swojej ledwie okrzepłej Macierzy. Do legendy śląskiego września przeszły walki o hutę „Zygmunt”, „Łazarz” oraz kopalnie „Andaluzja”, „Michał” czy elektrownię „Chorzów”, w których to śląscy policjanci wykazali się wyjątkowym męstwem - powiedział.

Dodał, że niestety po 17 września 1939 roku wielu ze śląskich policjantów zostało wywiezionych w głąb Związku Radzieckiego. - Tysiące polskich policjantów, a wśród nich funkcjonariusze Policji Województwa Śląskiego, zostało bestialsko zamordowanych przez sowieckie NKWD w Twerze, Miednoje i Katyniu. Polecamy ich miłosierdziu Bożemu - powiedział arcybiskup.

Jesteście obrońcami

Arcybiskup katowicki podkreślił, że wielu policjantów w przeszłości dało i dzisiaj również daje świadectwo wierności złożonej przysiędze, oddając nieraz za nią życie. - Nie tylko okres wojen i dziejowych burz ukazywał heroizm waszej służby. Niejednokrotnie równie trudna okazuje się codzienna wierność i troska o przestrzeganie prawa w czasach wolności, często nadużywanej i wykorzystywanej do działań bezprawnych czy poza prawnych - powiedział.

- Wasza służba ma głębokie znamiona troski o sprawiedliwość, zwłaszcza tę w wymiarze społecznym. Jest nieustannym zabieganiem o bezpieczeństwo, praworządność i większe dobro, którego pragnie każdy człowiek. Niejednokrotnie musicie zmagać się z konkretnym złem, które zapuszcza swe korzenie w człowieku, niszcząc w nim Boży obraz. Jesteście obrońcami bezbronnych ofiar przemocy, pokrzywdzonych, tych, którzy nie mają dość siły i odwagi, aby upominać się o sprawiedliwość - zauważył.

Wskazał przy tym: - Wasza misja jest trudna, tak po ludzku ciężka i obciążająca. Może się wydawać, że przerasta ludzkie możliwości. Dlatego potrzeba Wam siły, której źródłem nie jest człowiek, ale sam Bóg. Potrzeba Wam odwagi i wrażliwości, którą może wzbudzić tylko Ten, który sam będąc Bogiem i Człowiekiem doświadczył ludzkiego losu, przemocy i niesprawiedliwości. Potrzeba Wam nadziei, ożywianej Bożą mocą i pomocą, aby nie zwątpić, nie stracić sensu tej ważnej służby i aby samemu być odpornym na zło i pozostać człowiekiem honoru - powiedział.

Podziękował policjantom za ich służbę. - Moją wdzięczność wyrażam poprzez sprawowaną dzisiaj razem z Wami i za Was Eucharystię. To wielka tajemnica naszej wiary, zwana również Ostatnią Wieczerzą, którą ponawiamy w tym katedralnym wieczerniku. To właśnie w tej chwili - jak słyszeliśmy w Ewangelii - Jezus Chrystus Najwyższy i Wieczny Kapłan - poniósłszy oczy ku niebu - modlił się w dramatycznej chwili do Ojca, powołując się na władzę Mu udzieloną „nad każdym człowiekiem”; modlił się za każdego człowieka niezależnie od stopnia intensywności jego wiary czy niewiary; bo nawet niewierzący są zatroskani Bogiem, wszak jest obecny nawet w odrzuceniu. A Bóg zatroskany jest o nich i o nas, dlatego Jezus Chrystus modlił się za wszystkich. Prosił o to, by Ojciec ustrzegł nas od złego; by nas uświęcił w prawdzie; prosił, aby wszyscy stanowili jedno; aby miłość Boża była w nas - powiedział.

Pamiętaj, że nosisz mundur

- Niech Bóg da wam, na progu nowego 100-lecia, serca nowe i ducha nowego na każdy czas; na dni świąteczne i zwykłe waszej służby - dodał.

Na koniec Mszy św. zachęcał jeszcze policjantów do podjęcia tej duchowej formacji, która mieli policjanci województwa śląskiego w II RP. - Formację minionych lat stworzyli ludzie wartościowi, to znaczy tacy, którzy służyli wartościom i uznawali je za cząstkę swojej tożsamości. Niech i tak będzie w tych czasach, które nazywamy III Rzeczpospolitą. Niech policja naszego państwa też będzie w służbie tych wartości, które syntetyzują trzy słowa: Bóg, honor, ojczyzna - życzył 9 czerwca policjantom w Katowicach abp Wiktor Skworc.

W ramach świętowania jeszcze przed Mszą św. na Placu Kwiatowym na rynku w Katowicach została otwarta plenerowa wystawa "»Pamiętaj, że nosisz mundur«. Policja Województwa Śląskiego w stulecie utworzenia". Przygotowały ją katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. z siedzibą w Katowicach. Został tam też zaprezentowany znaczek pocztowy, który w nakładzie 5 mln sztuk wydała Poczta Polska. Jest on poświęcony 100. rocznicy powołania Policji Województwa Śląskiego.

Poniżej galeria zdjęć