Ks. Jan Macha na płaskorzeźbie w Katowicach  

Tablica z wyrzeźbioną twarzą błogosławionego księdza Jana Machy trafiła na skwer jego imienia w Katowicach. Znajduje się on u zbiegu ulic Wincentego Pola i Mikołowskiej, u stóp bloków z numerami 2 i 4, stojącymi przy pierwszej z tych ulic. To katowicka dzielnica Brynów.

Tablicę ufundowało Miasto Katowice. Oprócz wyrzeźbionej twarzy męczennika, zabitego przez Niemców w czasie wojny, zostały na niej umieszczone słowa z ostatniego listu księdza Jana: "Bez jednego drzewa las lasem zostanie". Napisał to zdanie do swoich bliskich w celi katowickiego więzienia na godzinę przed swoją egzekucją, z prośbą, by nie rozpaczali.

Pod nazwiskiem Ks. Jana Machy i datami jego urodzin i śmierci (18.01.1914 - 3.12.1942) są jeszcze zdania: "Duchowny katolicki, aresztowany 5 XI 1941 roku przez Gestapo za konspiracyjną działalność charytatywną, stracony przez Niemców w katowickim więzieniu 3 XII 1942 roku. Beatyfikowany 20 listopada 2021 roku w Katowicach".

Tablicę poświęcił biskup Marek Szkudło. Odsłonili ją wspólnie biskup Marek i wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun. Uroczystość prowadził Robert Ciupa, dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach.

Poniżej galeria zdjęć