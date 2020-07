Koronawirus w kolejnych kopalniach  

Prywatna kopalnia Silesia znajduje się w Czechowicach-Dziedzicach.

Niezależnie od badań przesiewowych, w kopalni Silesia potwierdzono także koronawirusa u 111 osób, z których 24 wyzdrowiały. Łącznie z przypadkami wykrytymi dzięki testom przesiewowym liczba zachorowań sięgnęła 183. Żaden z zakażonych górników nie wykazywał jednak objawów chorobowych.

- Teraz sanepid przeprowadza wywiad z pracownikami, u których stwierdzono wynik pozytywny. Celem tych rozmów jest wyłonienie osób z najbliższego otoczenia, by można było skierować je na kwarantannę - wyjaśnia Małgorzata Bajer, dyrektor ds. komunikacji PG Silesia.

Być może badaniami zostaną objęci kolejni górnicy. Jeszcze w piątek sprawę ma omówić sztab kryzysowy wojewody.

Badania przesiewowe górników odbywają się też w piątek 24 lipca w dwóch kopalniach Polskiej Grupy Górniczej: Chwałowice w Rybniku i Bielszowice w Rudzie Śląskiej. W Chwałowicach do wieczora wymazy mają być pobrane od ok. 300 pracowników, a w Bielszowicach - od ok. 500 osób.

Do piątku w Bielszowicach potwierdzono 104 zakażenia (wzrost od czwartku o 19), a w Chwałowicach 48 (wzrost o 1). Wymazy są pobierane przed kopalniami.

Według danych sanepidu, w województwie śląskim koronawirusa wykryto dotąd u 14 965 osób, z których 380 zmarło. W regionie wyzdrowiało 12 575 osób, czyli 84 proc. wszystkich zakażonych.