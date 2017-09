Katastrofa hali MTK: niższe wyroki

Projektant hali targowej Jacek J. otrzymał nieco złagodzony wyrok za przyczynienie się do katastrofy hali - z 10 do 9 lat pozbawienia wolności. Sąd uznał, że projekt miał liczne wady, a Jacek Z. w ogóle nie miał uprawnień do jego wykonania - ponieważ studia na Politechnice Śląskiej przerwał na czwartym roku.

Ryszardowi Z., członkowi zarządu spółki MTK, Sąd Apelacyjny w Katowicach obniżył 21 września karę z 4 do 2 lat pozbawienia wolności. Kara 3 lat więzienia dla dyrektora technicznego została zamieniona na półtora roku bezwzględnej kary pozbawienia wolności.

Bruce R. z Nowej Zelandii, który był członkiem władz Międzynarodowych Targów Katowickich, został przez Sąd Apelacyjny uniewinniony. Przypomnijmy, że w 2016 r. Sąd Okręgowy w Katowicach skazał go na 3 lata pozbawienia wolności. Sąd Apelacyjny utrzymał też w mocy wyrok uniewinniający trzech wykonawców hali.

Kara dla byłej inspektor powiatowego nadzoru budowlanego w Chorzowie Marii K. została złagodzona z 4 lat do 2 lat pozbawienia wolności. Sąd uznał, że nie dopełniła swoich obowiązków. Była według sądu bezczynna. a po tym, jak już cztery lata przed katastrofą pod ciężarem śniegu dach hali ugiął się (ten fakt zgłosiła jej Straż Pożarna), działania inspektor były spóźnione i pozorne.

Wyrok dla rzeczoznawcy budowlanego Grzegorza S., który w pierwszej instancji dostał 5 lat, został złagodzony do 2 lat pozbawienia wolności. Sąd Apelacyjny uznał, że rzeczoznawca mógł zorientować się, że hala została źle zaprojektowana.

