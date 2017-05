Ale Polska trwa…

Panie Prezydencie, jest Pan w Piekarach jednym spośród kilkudziesięciu tysięcy mężczyzn, którzy klękają przed Matką Bożą. Ale była też chwila na osobistą modlitwę przed obrazem w bazylice. O co dziś modli się prezydent Rzeczypospolitej Polskiej?

O wiele rzeczy. Ale przede wszystkim modli się za ojczyznę, bo to jest taka moja specyficzna praca, którą ja nazywam służbą. To jest stanowisko, na którym służy się Rzeczypospolitej i służy się ludziom, i to jest dla mnie niezwykle ważne, żeby tę służbę jak najlepiej wykonać przez te lata, przez które biegnie kadencja prezydencka. Żeby to było zrealizowane z pożytkiem dla Rzeczypospolitej i z jak największym pożytkiem dla polskiego społeczeństwa. Jeżeli tak się uda to przeprowadzić, jeżeli będzie też wsparcie, opieka Matki Najświętszej i Opatrzności, to będę się cieszył i będę miał satysfakcję.