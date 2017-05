Światowy Kongres Antydopingowy w Katowicach!

– W 2019 roku Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach stanie się światowym centrum antydopingu. To niezwykle prestiżowe wydarzenie dla Polski, miasta Katowice i całego środowiska sportowego oraz kolejny ważny krok w walce o czysty sport! To właśnie w naszym kraju zapadną kluczowe decyzje wyznaczające globalny kierunek walki z dopingiem – powiedział pochodzący z Tychów minister Witold Bańka tuż po przyznaniu przez Światową Agencję Antydopingową (WADA) Katowicom organizacji Światowej Konferencji Antydopingowej.

Światowa Konferencja Antydopingowa jest organizowana przez WADA. Zakłada się, że podczas tego wydarzenia Katowice odwiedzi około 2000 przedstawicieli wszystkich środowisk zaangażowanych w walkę z dopingiem w sporcie z całego globu. Podczas Konferencji zostaną m.in. wybrane nowe władze WADA oraz zatwierdzone zmiany w Światowym Kodeksie Antydopingowym. Wydarzenie organizowane w Polsce będzie piątą edycją cyklicznej imprezy. Poprzednie odbyły się w Lozannie, Kopenhadze, Madrycie i Johannesburgu.

– Przed nami duże wyzwanie. Jestem dumny, że Katowice znalazły uznanie w oczach WADA i zorganizujemy tak prestiżowe wydarzenie. To doskonała okazja, by pokazać stolicę ponad 2-milionowej metropolii najważniejszym osobom światowego sportu i promować cały nasz region w skali globalnej – powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa, który wspólnie z ministrem Witoldem Bańką prezentował w Montrealu polską kandydaturę. Katowice do tej pory gościły liczne wydarzenia o zasięgu międzynarodowym – m.in. Europejski Kongres Gospodarczy, Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej czy finały rozgrywek Intel Extreme Masters – największej imprezy biznesowej w Polsce.

WADA to najważniejsza organizacja zajmująca się zwalczaniem dopingu w sporcie. Jej zadaniem jest wyznaczanie standardów walki ze stosowaniem niedozwolonych substancji i metod w sporcie oraz jej monitorowanie. Flagowym projektem Agencji jest Światowy Kodeks Antydopingowy i dokumenty niższego rzędu – międzynarodowe standardy, które wspólnie służą harmonizacji działań w zakresie walki z dopingiem.

– Konferencja w Katowicach będzie odbywała się przed Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio. Decyzje, które podczas niej zapadną, będą miały bezpośredni wpływ na sport i najważniejszą imprezę czterolecia – dodał minister Bańka.

Podczas wizyty polskiej delegacji w Montrealu została również zatwierdzona kandydatura ministra Witolda Bańki na członka Komitetu Wykonawczego WADA. Szef polskiego sportu będzie reprezentował 47 krajów członkowskich RE. Kandydatura Witolda Bańki została jednogłośnie poparta przez wszystkie państwa reprezentowane w Komitecie RE ds. WADA (CAHAMA).

Jeszcze nigdy żaden Polak nie został wybrany do światowych struktur antydopingowych na stanowisko o takim znaczeniu. Powierzenie tej funkcji ministrowi Bańce to efekt uznania dla działań Polski i szefa MSiT na rzecz walki z dopingiem.

W 2016 roku polskie Ministerstwo Sportu przygotowało innowacyjny projekt ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Przewiduje on m.in. utworzenie nowoczesnej i wszechstronnie wyposażonej w kompetencje Polskiej Agencji Antydopingowej. W kwietniu br. wszystkie kluby parlamentarne jednogłośnie poparły projekt ustawy. 15 maja dokument podpisał Prezydent RP.