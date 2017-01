Tysiące dzieci w domu Królowej

Tysiące dzieci z całej Polski przyjechały do "domu Królowej" podziękować za ubiegłoroczne Roraty. W tym roku przypada 300. rocznica koronacji cudownego obrazu Maryi.

Przypomnijmy, że z tej właśnie okazji redakcja „Małego Gościa Niedzielnego” poświęciła zeszłoroczne rozważania roratnie cudownemu wizerunkowi Maryi oraz nadchodzącemu jubileuszowi.

Mszy św. w kaplicy cudownego obrazu przewodniczył ks. Rafał Skitek, szef katowickiego oddziału "Gościa Niedzielnego" i stały współpracownik "Małego Gościa Niedzielnego". Miesięcznik w tym roku świętuje 90. rocznicę urodzin.

- Zgromadziliśmy się na Jasnej Górze, w domu Królowej, by podziękować Maryi za ubiegłoroczne Roraty. Pochodząc z różnych parafii i diecezji rozsianych po całej Polsce, przez cztery tygodnie uświadamialiśmy sobie, jak ważna jest obecność Maryi w życiu naszego narodu i naszym osobistym. Przekonaliśmy się też, jak pięknie jest mieć Mamę i Królową w niebie. To Ona zaprosiła nas dzisiaj do siebie, do duchowej stolicy Polski. Do miejsca, o którym św. Jan Paweł II powiedział, że jeśli ktoś chce zrozumieć wiarę Polaków, to musi przyjechać na Jasną Górę - mówił w kazaniu ks. Rafał. - I dlatego my też tu jesteśmy - dodał.

W spotkaniu na Jasnej Górze wzięła udział Gabriela Szulik, redaktor naczelna "Małego Gościa Niedzielnego".

- Uczestnicy Rorat pokazywali już, że są niezawodni i zawsze można na nich liczyć. Wjeżdżając dzisiaj na Jasną Górę poczułam jednak wzruszenie na widok tego tłumu - powiedziała nam Gabriela Szulik i dodała, że spotkała osoby, które przełożyły wyjazd na ferie, albo ruszyły z domu dzień wcześniej, żeby dotrzeć z dziećmi do Częstochowy na czas.

Rzeczywiście, "w domu Królowej" - zgodnie z hasłem tegorocznych Rorat - zgromadziły się dzieci z całej Polski. Były grupy m.in. z diecezji przemyskiej, kaliskiej, a nawet z ....Gdańska!

Po Mszy św. w sali im. o. A. Kordeckiego odbyło się wielkie kolędowanie z Magdą Anioł i jej zespołem. Oprócz kolęd i pastorałek, muzycy zaśpiewali piosenki roratnie sprzed kilku lat, m.in.cieszący się dużą popularnością utwór "Solo Dios basta" o św. Teresie z Avila.

Do grudniowego numeru MGN zostały dołączone tekturowe skarbony na kartki z intencjami. Jak policzyli ojcowie paulini, dzieci przekazały ok. 26 tys. próśb i podziękowań. Złożono je w trzech wielkich koszach.

W tegorocznych Roratach uczestniczyły dzieci z 3300 parafii w Polsce. Redakcji "Małego Gościa Niedzielnego" gratulujemy sukcesu i z okazji 90. rocznicy urodzin życzymy Bożego polotu, świeżości i wytrwałości!

Ojcowie paulini i "Mały Gość" zapraszają dzisiaj na Apel Jasnogórski o godzinie 21.00. Transmisja do zobaczenia lub wysłuchania na żywo pod tym linkiem:

http://www.jasnagora.com/apelJasnogorski