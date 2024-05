Borowa Wieś. Dziewczynka w oknie życia  

W oknie życia znajdującym się na terenie Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie Boże" w Mikołowie-Borowej Wsi znaleziono dziewczynkę. Do wydarzenia doszło we wtorek 30 kwietnia.

Dziewczynka została przebadana przez personel medyczny. Lekarze orzekli, że jest zdrowa. Następnie niemowlę zostało zabrane przez pracowników służby zdrowia na dalszą obserwację i opiekę. To już drugie dziecko, które znaleziono w oknie życia w Borowej Wsi.



Okno życia to specjalnie przygotowane miejsce, w którym matka może anonimowo zostawić swoje nowo narodzone dziecko. Zlokalizowane jest zawsze w dostępnym, a zarazem dyskretnym miejscu, otwartym przez całą dobę. Jest ostatecznością w tych przypadkach, gdzie nie doszło do zrzeczenia się praw rodzicielskich i przekazania dziecka do adopcji drogą prawną. Z jednej strony ma zapobiegać porzuceniom niemowląt, a z drugiej - być nieustannym głosem za życiem oraz alternatywą dla wyboru śmierci i aborcji.



Na terenie archidiecezji katowickiej znajduje się 5 okien życia:



• klasztor sióstr św. Jadwigi, ul. Leopolda 1, 40-210 Katowice-Bogucice,

• Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie Boże" w Mikołowie-Borowej Wsi, ul. Gliwicka 366, 43-190 Mikołów,

• klinika Epione, ul. Piotrowicka 68, 40-723 Katowice,

• Dom Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, ul. Przyjaźni 229, 41-948 Piekary Śląskie,

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój.