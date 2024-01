Abp Galbas zaprasza na orszaki Trzech Króli  

"Orszak Trzech Króli nie jest zwykłą przechadzką czy pochodem, ale publicznym świadectwem naszej wiary" - napisał abp Adrian Galbas do wiernych archidiecezji katowickiej.

Arcybiskup Adrian Galbas zachęcił wszystkich diecezjan, żeby w uroczystość Objawienia Pańskiego - czyli Trzech Króli - byli razem jako wspólnota Kościoła. "Oddajmy chwałę Nowonarodzonemu, czerpiąc od Niego siłę do codziennego życia" - napisał. Poniżej cały jego list.

Drodzy Diecezjanie,

trwamy w radości Bożego Narodzenia. Przed nami kolejny jej wspaniały akcent: uroczystość Objawienia Pańskiego. Jest to jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich, poprzez które Kościół chce wyrazić wdzięczność Bogu za to, że stał się Człowiekiem dla nas i dla naszego zbawienia, i że swoją miłością ogarnia wszystkich ludzi. Pięknym wymiarem świętowania tej uroczystości są orszaki Trzech Króli, które wyruszą w wielu miejscowościach naszej archidiecezji.

Bardzo serdecznie Was zapraszam do udziału w tych wydarzeniach. Orszak Trzech Króli nie jest zwykłą przechadzką czy pochodem, ale publicznym świadectwem naszej wiary. Bądźmy więc tego dnia razem jako wspólnota Kościoła. Oddajmy chwałę Nowonarodzonemu, czerpiąc od Niego siłę do codziennego życia.

Z nadzieją na spotkanie podczas orszaku z serca błogosławię.

Wasz biskup Adrian

Jeden z największych orszaków odbędzie się w Katowicach. Na jego zakończenie pod Spodkiem wystąpi między innymi zespół Małe TGD. Więcej piszemy o tym w tekście "Archidiecezja. Przyślij nam zdjęcie z orszaku".

Poniżej publikujemy także praktyczne informacje związane z orszakiem:

