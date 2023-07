Pyrzowice. Lotnisko z najlepszymi wynikami w historii portu  

W minionym miesiącu z oferty połączeń regularnych obsługiwanych przez linie lotnicze Wizz Air, Ryanair, PLL LOT oraz Lufthansa skorzystało 269 202 pasażerów, a z oferty połączeń czarterowych - 388 682 podróżnych.

Początek lipca to także moment podsumowania wyników pierwszej połowy roku. W trakcie 6 miesięcy w Katowice Airport obsłużono 2 245 945 pasażerów i było to najlepsze pierwsze półrocze w historii lotniska. Do tej pory rekordowy wynik za okres od stycznia do czerwca zanotowano w 2019 r., kiedy w Pyrzowicach obsłużono 2 027 927 podróżnych. W pierwszym półroczu 2023 r. z siatki lotów regularnych Katowice Airport skorzystało 1 370 802 podróżnych, a w przypadku połączeń czarterowych było ich 864 099. Między styczniem a końcem czerwca największym zainteresowaniem cieszyły się loty regularne do Dortmundu, Londynu-Luton, Londynu-Stansted, Eindhoven oraz Frankfurtu. Z kolei w ruchu czarterowym najczęściej podróżowano na wakacje do Antalyi, Hurghady, Marsa Alam, na Rodos oraz do Heraklionu.

- W przewozach pasażerskich rok 2023 będzie bez wątpienia najlepszym w historii Katowice Airport. Linie lotnicze, jak i biura podróży, cały czas zwiększają ofertę z wylotem z Pyrzowic, dotyczy to zarówno trwającego sezonu letniego, jak i rozkładu "Zima 2023/2024". Dlatego tegoroczny wynik liczby odprawionych podróżnych w Katowice Airport może być lepszy od rekordowych prognoz z początku roku, kiedy przewidywaliśmy ok. 5,3 mln pasażerów - mówi Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA.