– Spacer pośród drzew pomaga nam odzyskać równowagę i spokój ducha, a kontemplacja naturalnego piękna zielonych krajobrazów kieruje nasze serce ku Stwórcy, napawa nas zachwytem i wdzięcznością za Jego miłość, mądrość i kreatywność – powiedział w homilii metropolita katowicki.

Nawiązując do słów zapisanych w Księdze Rodzaju, abp Galbas zwrócił uwagę na to, w jaki sposób Kościół postrzega tajemnicę stworzenia – „Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre” (Rdz 1, 31). Powtarzane jak refren słowa Boga o dobru Jego stworzenia zwracają naszą uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt. Choć łatwo nam przychodzi rozpoznać to dobro, myśląc o wymiernych korzyściach jakie daje nam świat przyrody, to lektura Księgi Rodzaju i innych fragmentów Pisma Św. wyraźnie wskazuje, że stworzenie ma wartość samą w sobie, bez względu na użyteczność dla człowieka. Katechizm przypomina, że „każde stworzenie posiada swoją własną dobroć i doskonałość [...] Różne stworzenia, [...] w ich własnym bycie, odzwierciedlają, każde na swój sposób, jakiś promień nieskończonej mądrości i dobroci Boga. Z tego powodu człowiek powinien szanować dobroć każdego stworzenia, by unikać nieuporządkowanego wykorzystania rzeczy, które lekceważy Stwórcę oraz powoduje zgubne konsekwencje dla ludzi i środowiska (KKK 339).” Dlatego też papież Franciszek podkreśla, że „nie wystarczy myśleć o różnych gatunkach jedynie jako ewentualnych „zasobach”, które można by eksploatować, zapominając, że mają one wartość samą w sobie.” [LS, 33] – dodał arcybiskup.

Metropolita katowicki zwrócił się także bezpośrednio do leśników:

– Bardzo Wam dziękuję, że doceniacie jak bardzo to, co Bóg dla nas stworzył, jest dobre. Że doceniacie dobroć lasów i drzew i że sami jesteście dla nich dobrzy, opiekując się nimi, podobnie jak wasz wspaniały, choć wciąż mało znany patron, św. Jan Gwalbert – zwrócił się do uczestników Eucharystii metropolita katowicki.

Msza w intencji pracowników Lasów Państwowych związana jest z Obchodami Ogólnopolskiego Dnia Leśnika. Sprawowana jest corocznie, w okolicach 10 lipca, gdy przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Gwalberta, zakonnika żyjącego w XI wieku w regionie Toskanii na Półwyspie Apenińskim. Jest on patronem leśników.