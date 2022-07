W Katowicach ma powstać garnizon wojskowy  

Projekt Ministra Obrony Narodowej trafił już do uzgodnień międzyresortowych. Jeśli zostanie zrealizowany, to - jak informuje portal Defence24 - liczba garnizonów wojskowych w Polsce wzrośnie do 106.

Według Defence24.pl, w skład obszaru odpowiedzialności garnizonu Katowice mają wejść miasta Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Sosnowiec, Świętochłowice oraz Tychy. Siedzibą dowódcy garnizonu będą oczywiście Katowice.

Ministerstwo uzasadnia, że ze względu na wysoką koncentrację miast, zabudowę i gęstość zaludnienia (2,5 - 3 mln mieszkańców), żołnierze z najbliższego garnizonu Bytom mają o wiele więcej zadań, niż ci z innych polskich garnizonów. Dodatkowym argumentem za budową garnizonu w Katowicach jest trwający proces formowania 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W przyszłości dowódca śląskich terytorialsów miałby też być dowódcą garnizonu.