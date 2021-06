Zebranych powitał ks. Andrzej Nowicki, proboszcz. - Święty Paweł został ustanowiony patronem SW na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej, wydanego w 2018 roku - przypomniał. Podkreślił, że przedstawiciele formacji zebrali się, by podziękować za duchowe wsparcie i prosić o pomoc w dalszej posłudze.

- Jako pracownicy Służby Więziennej pracujecie dla dobra wspólnego, jakim jest szeroko pojęte bezpieczeństwo wszystkich obywateli. Wykonujecie najtrudniejszą pracę, posługę, bo pracujecie nad człowiekiem, nad obywatelem skazanym prawomocnym wyrokiem sądu na pozbawienie fundamentalnej wartości, jaką jest wolność, aby go ostatecznie przywrócić społeczeństwu i państwu, również niejako samemu sobie - zauważył abp Wiktor Skworc.

Metropolita katowicki przypomniał, że każda praca i każda funkcja, jaką człowiek pełni w życiu, winna opierać się na przykładzie Jezusa Sługi. - Dobro społeczeństwa, dobro wspólne wymaga czystej gry i powinni się do tego przyczyniać wszyscy. Oznacza to, że każdy członek społeczności ludzkiej, każdy członek wspólnoty Kościoła powinien się mobilizować do pozytywnych działań, a jeśli zachodzi taka potrzeba, to nawet do walki na rzecz dobra - mówił.

- Kościół wskazuje i będzie wskazywał, że kluczem do rozwiązania każdej sprawy, również tej, do których powołana jest reprezentowana przez was Służba Więzienna, są ludzie i to jeszcze fachowo przygotowani i uformowani. Aby funkcjonowały struktury, służyć w nich muszą ludzie prawych sumień, wiedzący, że nie można osiągnąć dobra posługując się złem. "Można ustanowić wszelkie możliwe prawa, ale nawet założywszy, że będą przestrzegane, państwo może działać wyłącznie dzięki moralności swoich funkcjonariuszy" (por. wypowiedź prof. Matthew Gaudet, Berkeley). I to na każdym szczeblu i w każdej strukturze, zwłaszcza tej, która w swojej nazwie zawiera słowo "służba". W nurcie formacji, przekazu zasad moralnych i wartości jest miejsce na szkolną katechezę; na przekazywanie 10-rga przykazań i złotej reguły zapisanej w Ewangelii św. Mateusza: "Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!" (Mt 7,12); jest miejsce na duszpasterstwo w aresztach śledczych i więzieniach, aby przed sprawiedliwością i prawem szła prawość i etyka; bez nich na nic się zdadzą wewnętrzne regulaminy, zarządzenia itd.; bo człowieka bez moralnego kręgosłupa łatwiej skorumpować, nie tylko finansowymi instrumentami, aby odebrać mu czystość i bezcenny pokój sumienia, ostatecznie uzależnić, ubezwłasnowolnić - podkreślił metropolita katowicki.

Na koniec abp Wiktor Skworc podziękował strażnikom za ich codzienny trud. - Miejcie świadomość wartości waszej codziennej służby w miejscach odosobnienia, która prowadząc do resocjalizacji i readaptacji osadzonych znajduje społeczne uznanie. Ostateczny triumf dobra, jakkolwiek będzie darem Boga dla odrodzonej ziemi, uzależniony jest jednak od ludzkiej aktywności. Wasza służba, z istoty aktywność zwalczająca zło i krzewiąca dobro, ma tutaj ogromne znaczenie - przekonywał. - Niech was chroni wasz patron św. Paweł, wielokrotnie więziony za wiarę, byście nigdy nie utracili wiary w człowieka. A wiara wskazuje, że Jezus Chrystus, jedyny Odkupiciel człowieka, może każdego pochwycić jak Szawła i uczynić z niego mocą łaski Pawła - życzył metropolita.

Na Mszy św. w intencji pracowników Służby Więziennej obecni byli m.in. minister Michał Woś, dyrektor generalny SW, przedstawiciele władz województwa, kapelani służby więziennej, przedstawiciele służb mundurowych, kompania reprezentacyjna Służby Więziennej.