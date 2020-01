Ministranci z Bogucic powracają  

"To nie jest nagranie wyłącznie dla ludzi wierzących, że Jezus to Mesjasz. Lecz jeśli chcesz przegrać w zakładzie Pascala, masz prawo do tego podejścia. Nie twierdzę, że z wiarą to nie ma problemów. Szczerze? Sam je wciąż miewam. A jednak, pomimo tych wszystkich problemów, to pewna jest droga do szczęścia. Kto jest mistrzem? Oczywiste! Wykrzycz razem z nami: Króluj, Chryste!" - zachęcają ministranci z sanktuarium w Bogucicach.

Dobra zabawa czy ewangelizacja? Przekonajcie się i oceńcie sami.