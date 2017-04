Zmarł Henryk Sakwerda - śląski mistrz kaligrafii

Miał 75 lat. Jego pogrzeb odbędzie się w czwartek 20 kwietnia o 9.00 w parafii św. Jana i Pawła Męczenników w Katowicach-Dębie.

Henryk Sakwerda był bardzo dużym autorytetem w dziedzinie liternictwa. Śląski mistrz kaligrafii zajmował się też projektowaniem graficznym oraz rysunkiem satyrycznym.

- Serdeczny, ciepły, skromny, bardzo pomocny, z dużym, specyficznym poczuciem humoru - tak wspominają go pracownicy studia graficznego "Gościa Niedzielnego".

- Kiedy wychodził do domu, to zawsze dzwonił do żony i mówił: "Ja wychodzę, wstawiaj kartofle!". A na słowa: "Do widzenia, panie Heniu!" zawsze odpowiadał: "Smacznego!".

Stworzony przez niego krój pisma Silesiana powstał w 2006 r. na zamówienie władz województwa śląskiego.

Jego prace były prezentowane w Niemczech i Finlandii na wystawach IBA (Internationale Buchkunst Ausstelung). Stworzone przez niego typogramy i kaligramy znajdują się w stałej ekspozycji Muzeum Drukarstwa Warszawskiego oraz w zbiorach prywatnych w Niemczech, Szwajcarii, USA i w Polsce.

Henryk Sakwerda urodził się w 1942 r. w Mikołowie, w 1965 r. ukończył Technikum Poligraficzne. Pracował m.in. w Zakładach Matryc Linotypowych w Katowicach oraz w "Gościu" (od 1997 do 2008 r., najpierw jako redaktor graficzny, później - w sekretariacie redakcji oddziałów diecezjalnych).

Prowadził również zajęcia z kaligrafii dla studentów grafiki w Śląskiej Wyższej Szkole Informatyki w Chorzowie.

Był zapraszany na spotkania z studentami ASP w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu. Zmarł w Wielkanoc 16 kwietnia.

Henryk Sakwerda był bardzo dużym autorytetem w dziedzinie kaligrafii Roman Koszowski /Foto Gość