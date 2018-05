Popołudniowy wstrząs przyblokował prace ratowników na dwie godziny. To dlatego akcja ratownicza w kopalni "Zofiówka" jest utrudniona.

Daniel Ozon, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Mateusz Kornas /Radio eM Trzech górników wciąż uwięzionych jest pod ziemią w kopalni "Zofiówka" w Jastrzębiu-Zdroju. Ratownicy są prawie kilometr pod ziemią. Ale prace w ostatnich godzinach musiały wyhamować. Dlaczego? - Z powodu podwyższenia poziomu metanu - mówi Daniel Ozon, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej:





Ratownicy do przeszukania mają ok. 220 metrów. Zmierzają do uwięzionych górników z dwóch stron. Z jednej, gdzie mozolnie muszą usuwać kamień po kamieniu, i z drugiej, gdzie instalowany jest system wietrzenia.





Pocieszający jest fakt, że to właśnie z tego rejonu po raz ostatni telefonowali górnicy. Dalsze szczegóły o przebiegu akcji ratowniczej poznamy najprawdopodobniej jutro około 8.00 rano.