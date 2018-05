Pięć ofiar śmiertelnych i dwóch cudem ocalonych górników - to bilans tąpnięcia w jastrzębskiej kopalni. Przypominamy przebieg tragedii i akcji ratowniczej.

Potężne tąpnięcie o sile 3,42 w skali Richtera wstrząsnęło Jastrzębiem w sobotę 5 maja tuż przed 11.00. Żyrandole chwiały się po mieszkaniach, jakby były zawieszone na statku w czasie burzy na morzu. Z półek spadały różne przedmioty.

- U mojej córki na dziewiątym piętrze z parapetu spadły na podłogę żelazko i doniczka. Przestraszony wnuk uciekł z mieszkania - powiedziała nam pani Krystyna z Jastrzębia.

Rzuceni na strop

To co działo się na powierzchni, było jednak niczym wobec tego, co stało się 900 metrów pod ziemią. Roboty strzałowe przygotowywało tam 11 górników. Tąpnięcie z wielką siłą rzuciło ich na strop i ocios, czyli ścianę chodnika.