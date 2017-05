Dziekani wydziałów teologicznych spotkali się w Katowicach

Rozmawiali m.in. o darze powołania do kapłaństwa i roli teologii we współczesnym świecie "postprawdy".

"Dar powołania do kapłaństwa" (Ratio Fundamentalis Sacerdotalis "Il dono della vocazione presbiterale") był tematem rozmów podczas ogólnopolskiego spotkania dziekanów wydziałów teologicznych. Odbyło się ono na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wprowadzając do spotkania, ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, przewodniczący Konferencji Dziekanów Wydziałów Teologicznych w Polsce, zwrócił uwagę na problemy dotyczące wydziałów teologicznych w kontekście powstającej nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym. Głos zabrał także abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski oraz przewodniczący Rady Naukowej przy Konferencji Episkopatu Polski. Skierował do uczestników przesłanie, podkreślając rolę teologii we współczesnym świecie "postprawdy".

Uczestników spotkania powitali także metropolita górnośląski abp Wiktor Skworc oraz ks. dr hab. prof. UŚ Antoni Bartoszek. – Teologia ma zawsze służyć Kościołowi, a nasze spotkanie umacnia tożsamość teologii jako nauki – powiedział ks. prof. Bartoszek. Podsumowując zjazd dziekanów, podkreślał, że tego typu spotkania "są zawsze cenną lekcją, podczas której można wymienić myśli i doświadczenia".

Na część roboczą spotkania złożyły się 3 wystąpienia: bp. Damiana Bryla, biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej, odpowiedzialnego w KEP za formację w seminariach duchownych - Ratio Fundamentalis Sacerdotalis "Il dono della vocazione presbiterale", ks. prof. dr. hab. Dariusza Koteckiego, dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - "Formacja intelektualna kleryków na wydziałach teologicznych" oraz ks. dr. Adama Łuźniaka, przewodniczącego Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych, rektora Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego we Wrocławiu - "Oczekiwania rektorów wyższych seminariów duchownych wobec wydziałów teologicznych".

Po wykładach odbyła się dyskusja, w której dziekani dzielili się swoimi uwagami na temat Ratio Fundamentalis oraz relacjami między wydziałami i seminariami duchownymi. Na koniec spotkania został podjęty temat założeń nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym.

W spotkaniu dziekanów wziął udział także bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Nauki Wiary KEP. Takie spotkanie odbywa się corocznie. Za każdym razem jest organizowane przez inny ośrodek naukowy w kraju. W zjeździe uczestniczy zawsze kilkunastu dziekanów wydziałów teologii.