Konkurs im. Krystyny Bochenek rozstrzygnięty

Jury doceniło opublikowany w "Gościu" reportaż Basi Gruszki-Zych o Wojciechu Halarewiczu rodem z Sosnowca, prezesie ds. komunikacji koncernu Mazda w Europie.

Bohater tego tekstu to bardzo sprawny menedżer. Pracuje i wciąż przemieszcza się między Leverkusen, Rzymem, miastami Japonii, Norwegii czy Kalifornii - jak śmieją się koledzy - "szybciej, niż dokonują się przelewy z konta na konto". Ten człowiek sukcesu osiem lat temu usłyszał diagnozę: czerniak złośliwy. Jego rozmowa z Basią jest niezwykła, bo padają w niej bardzo głębokie słowa, dotyczące osobistej relacji z Bogiem. Mało kto spodziewa się tego akurat po jednym z najważniejszych menedżerów światowego koncernu. Wojciech Halarewicz czasem też gra na organach na Mszach św. w swoim parafialnym kościele (przeczytaj wyróżniony tekst Basi " Mazdą do nieba ").

Grand Prix otrzymała Beata Netz. Jury uznało za najlepszy jej film „Niezmienna zmienność. Świat według Juliana Kornhausera” emitowany w TVP Katowice oraz TVP Kultura. To dokument poświęcony urodzonemu w Gliwicach poecie, prozaikowi, tłumaczowi, wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego i teściowi prezydenta RP - prof. Julianowi Kornhauserowi.

- To film dokumentalny o poecie, jego twórczości, aurze, dokonaniach, o tym, co zrobił dla poezji polskiej, poecie nieco zapomnianym, a który przecież odegrał tak fundamentalną rolę w polskiej Nowej Fali. Oglądając film, chcemy te wiersze, mówiące tak wiele o fundamentach życia, o przemijaniu - przeczytać. Poezja jest w nas i ma dla nas ogromne znaczenie - powiedziała o filmie przewodnicząca kapituły, medioznawczyni prof. Krystyna Doktorowicz z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Drugie miejsce zdobyli autorzy reportażu multimedialnego „Jak z nut” - Ewa Niewiadomska z Polskiego Radia Katowice oraz dziennikarze katowickiej „Gazety Wyborczej” Iwona Sobczyk i Dariusz Kortko. Reportaż poświęcony historii jednego z czołowych polskich zespołów symfonicznych - Narodowej Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach - został opublikowany na portalu wyborcza.pl.

Trzecia nagroda - ex aequo - trafiła do Macieja Szczawińskiego i Beaty Netz za poświęcony pochodzącemu z Sosnowca wybitnemu malarzowi, poecie, dramaturgowi prof. Jackowi Rykale dokument „Żółte światło pustych miejsc” (TVP Kultura) oraz do Marka Chylińskiego za publikację historyczno-kryminalnego materiału „Noc zbójców” na portalu Silesion.pl.

Kapituła przyznała też dwa wyróżnienia. Oprócz naszej koleżanki otrzymali je Henryk Dedo i Waldemar Kasperczak za reportaż dla Programu 1. Polskiego Radia pt. "Pieśń Spartakusa" - o 88-letnim złomiarzu spłacającym dzięki temu zajęciu dług wobec ZUS. Wcześniej ten mężczyzna był przedsiębiorcą z sukcesem współpracującym z branżą górniczą.