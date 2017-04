Jest uchwała antysmogowa na Śląsku

Będzie obowiązek wymiany kotłów c.o. w województwie śląskim. Już od 1 września 2017 r. nie będzie wolno palić tutaj mułem, flotokoncentratem, węglem brunatnym ani mokrym drewnem.

Uchwałę przyjął 7 kwietnia Sejmik Województwa Śląskiego. Na jego terenie od 1 września 2017 roku każdy nowy kocioł centralnego ogrzewania powinien spełniać normy emisyjne co najmniej klasy 5 według polskiej normy.

Normy emisyjne muszą też spełniać kominki, które będą montowane w województwie od 1 września 2017 roku. Stare kominki, które tych norm nie spełniają, mogą być użytkowane tylko to 1 stycznia 2023 roku - chyba że zostanie zamontowany ekofiltr.

Sejmik przyjął też harmonogram wymiany starych kotłów centralnego ogrzewania. Kotły powyżej 10 lat od daty produkcji będą musiały być wymienione do końca 2021 roku.

Jeśli ktoś używa kotła c.o. klasy 3 i 4, również będzie musiał go wymienić, ale w dłuższej perspektywie - do końca 2027 roku.

Uchwałę antysmogową radni przyjęli jednogłośnie. To druga taka uchwała w Polsce - po podobnej w Małopolsce.

W styczniu 2017 roku w Rybniku na Górnym Śląsku z powodu smogu zamknięte były szkoły, a poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego pm10 był przekroczony o ponad 3 tysiące procent.

Przed głosowaniem przemawiali m.in. marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, prezydent Rybnika Piotr Kuczera, oraz arcybiskup katowicki Wiktor Skworc. - Ludzka egzystencja opiera się, jak przypomina papież Franciszek, na trzech ściśle powiązanych ze sobą relacjach: na relacji z Bogiem, z ludźmi i z ziemią. Te trzy relacje zostały zachwiane przez grzech - powiedział arcybiskup Skworc. - Człowiek, który „ma sobie czynić ziemię poddaną” (por. Rdz 1,28), może łatwo przekroczyć granice nakazu Bożego - dodał.