Największa Alpha z Rybnika i okolic

Był to Weekend Alpha organizowany przez Wspólnotę Jezusa Miłosiernego z Rybnika. Co zaskakujące, tydzień wcześniej w tym samym miejscu odbył się Weekend Alpha na ponad pół tysiąca ludzi z... tego samego terenu! Organizowała go wodzisławska Wspólnota Kahal. Uczestników tego wcześniejszego weekendu odwiedził na „Annabergu” arcybiskup katowicki Wiktor Skworc.

Wspólnoty z Rybnika, Wodzisławia oraz wiele innych organizują kursy Alpha regularnie i wciąż przychodzą na nie nowi chętni. Chyba żadne przedsięwzięcie ewangelizacyjne nie zmienia dzisiaj Ślązaków na taką skalę, jak kursy Alfa.

Ośrodek ojców franciszkanów jeszcze nigdy nie przyjął jednocześnie takiej liczby ludzi, jak w czasie ostatniego, rybnickiego Weekendu Alpha 3-5 marca.

- Jest nas więcej, niż miejsc w ośrodku na Górze Świętej Anny. Ostatni raz tak wzmożony ruch pielgrzymkowy na świętych górach odnotowano w 1655 roku, kiedy Szwedzi przyszli pomodlić się na Jasnej Górze... - mówili prowadzący. - Ojcowie franciszkanie mają wielką wiarę. Wpuścili nas, a sami zamknęli się w celach. Modlą się, żeby ten budynek się ostał - tłumaczyli z poważnymi minami. Mieli zapewne na myśli dzieci - bo na ten weekend można zabrać całą rodzinę. I nikogo tam nie bulwersuje, że w czasie Mszy św. między dorosłymi jest mnóstwo radośnie zachowujących się maluchów.

Co w "Alphie" jest tak niezwykłego? Właściwie nie wiadomo, dlaczego to aż tak „chwyta”. To 10 spotkań przy darmowych kolacjach, organizowanych w salach przy parafiach lub w restauracjach. Uczestnicy oglądają na ekranie nagrane konferencje, np. „Kim jest Jezus?”, „W jaki sposób Bóg nas prowadzi?”, „Czy Bóg dzisiaj uzdrawia?”, „A co z Kościołem?”. I choć treść „Alphy” dotyczy spraw najważniejszych, jest podawana bez powagi i sztuczności. Przeciwnie, cechą rozpoznawczą „Alphy” jest poczucie humoru.