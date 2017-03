Porozumienie połączenia KHW i PGG podpisane

Porozumienie społeczne związkowcy podpisali w środę.

Wynegocjowane zapisy określają m.in., że górnicy z KHW po połączeniu z PGG mają być wynagradzani na zasadach obowiązujących w tej drugiej spółce - oznacza to rezygnację z tzw. holdingowego układu zbiorowego pracy. Pensje górników z KHW zostaną jednak podniesione do poziomu wynagrodzeń w PGG.

Zasadnicza treść porozumienia została ustalona w poniedziałek, kiedy zaakceptowały ją trzy z 14 związków działających w KHW. We wtorek w czasie obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego do dokumentu wprowadzono dalsze poprawki, wzmacniające gwarancje pracownicze.

Po poprawkach porozumienie zaakceptowały pozostałe związki. W środę rano wszystkie działające w KHW organizacje zaakceptowały jednolity tekst.

Na podstawie tak zaakceptowanego społecznie porozumienia Ministerstwo Energii chce od dziś rozmawiać z inwestorami i instytucjami bankowymi. Połączenie KHW i PGG ma nastąpić na początku kwietnia. Powstanie największa górnicza firma, zatrudniająca ponad 43 tys. osób w dziewięciu kopalniach.

Porozumienie umożliwi - dzięki pomocy PGG - wypłacenie załodze KHW całości nagrody rocznej (tzw. czternastej pensji) za ubiegły rok (dotąd górnicy dostali zaliczkowo część świadczenia - tysiąc zł), a także daje gwarancję, że zadłużonemu na 2,5 mld zł holdingowi nie zabraknie środków na bieżące wypłaty.

Jednym z punktów spornych była sprawa terminów przekazania do spółki restrukturyzacyjnej dwóch kopalń KHW: "Wieczorek", gdzie kończą się złoża węgla, oraz Ruchu "Śląsk", czyli rudzkiej części kopalni "Wujek". W załączniku do porozumienia ustalono, że specjalny zespół przeanalizuje m.in. zasadność włączenia Śląska do należącej do PGG kopalni "Ruda" w Rudzie Śląskiej. Analizowane będą też terminy przekazywania do Spółki Restrukturyzacji Kopalń poszczególnych części kopalni "Wieczorek".

Zawarcie porozumienia ze związkowcami umożliwia prowadzenie dalszych procedur zmierzających do połączenia dwóch górniczych firm. Na środę zaplanowane jest spotkanie z inwestorami, którzy mają dokapitalizować powiększoną PGG (według wcześniejszych informacji łączna kwota dokapitalizowania to ok. 1 mld zł, z czego 700 mln zł mają dać Węglokoks, Enea i TF Silesia).

W czwartek natomiast ma odbyć się spotkanie z instytucjami finansowymi, które objęły warte ponad 1,2 mld zł obligacje KHW.