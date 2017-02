Papieski różaniec w Piekarach

Uroczyste przekazanie daru Benedykta XVI poprzedziła Msza w intencji chorych i starszych parafian. Przewodniczył jej bp Marek Szkudło. W homilii dziękował chorym za ofiarowane modlitwy i znoszone z pokorą cierpienia. Zauważył też, że idąc do chorych, niejednokrotnie sami wracamy umocnieni i pocieszeni.

– Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes przypomina nam o objawieniu, które tam miało miejsce, ale również o nieprzeliczonym tłumie chorych, którzy przyjeżdżają do tego sanktuarium, aby wypraszać uzdrowienie ze swoich dolegliwości. To miejsce jest również znakiem szczególnej służby potrzebującym, miejscem, w którym wyzwala się ogrom miłości – mówił.

Biskup Szkudło nawiązał też do orędzia papieża Franciszka na XXV Światowy Dzień Chorego, podkreślając, że "chorzy i cierpiący noszą w sobie nie tylko pragnienie uleczenia, ale także przeżywania po chrześcijańsku swego życia".

Prosił by, powierzając się Maryi, każdy czuł się wezwany do niesienie pomocy chorym. – Spojrzenie Maryi, Pocieszycielki Strapionych, powinno rozświetlić nasze oblicza i przynaglić do codziennego zaangażowania na rzecz chorych i cierpiących. Byśmy umieli odnosić się do chorego jako osoby, która ma swoją godność, która potrzebuje pomocy, naszej obecności, ale która nosi w sobie swój dar, którym powinna dzielić się z innymi – dodał.

Po Mszy na papieskim różańcu wierni rozważyli tajemnice radosne Różańca św. Wcześniej, jeszcze w Watykanie, modlił się na nim Benedykt XVI.

To już trzeci papież, który podarował wiernym archidiecezji katowickiej różaniec. Przed nim uczynili to: św. Jan Paweł II, 20 czerwca 1983 r. na katowickim lotnisku Muchowiec, a przed dwoma laty, 22 kwietnia 2015 r., Franciszek. Na audiencji generalnej w Rzymie pobłogosławił on korony cudownego obrazu Matki Bożej Piekarskiej. Wtedy też sanktuarium piekarskie otrzymało relikwie apostoła Bartłomieja i różaniec.